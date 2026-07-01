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Vaccini: igienista Rizzo, 'in anziani generano valore sociale e riducono mortalità'

01 luglio 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
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"Dagli studi della letteratura scientifica internazionale emerge chiaramente come i vaccini determinino valore nella popolazione anziana. E questo valore si esprime non soltanto nel risparmio di ospedalizzazioni e nella riduzione della mortalità per le patologie prevenibili da vaccino, ma anche attraverso il loro valore sociale, perché permettono di vivere in salute più a lungo". Così Caterina Rizzo, professoressa di Igiene generale e applicata all'università degli studi di Pisa, all'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'Anziano, organizzata a Roma, su iniziativa di HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo.

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