Sicurezza sul lavoro, intervento del Ministro Calderone al Senato

Sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro è intervenuto in Aula del Senato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Elvira Calderone, che ha esordito ricordando il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2025-2027 adottato a dicembre 2024, che si basa su quattro direttrici: sensibilizzazione, sostegno alle imprese, formazione, rafforzamento della vigilanza. Tra le iniziative introdotte, ha ricordato la patente a crediti per le imprese e gli autonomi dell’edilizia, che premia le imprese virtuose e sanzioni quelle inadempienti, a cui hanno già aderito 450 mila imprese. Sul nodo della vigilanza, il Ministro ha sottolineato il potenziamento delle risorse umane e tecnologiche che ha permesso di aumentare del 60% le ispezioni. Inoltre, ha ricordato lo sblocco delle assunzioni in INPS e INAIL con 500 nuove unità nel 2025, il concorso INL per mille nuovi ispettori, il bando ISI per sostenere piccole e microimprese nelle spese per la sicurezza. In conclusione del suo intervento il Ministro ha dichiarato la volontà del Governo di proseguire con il dialogo con le parti sociali anche mediante appositi tavoli tecnici. In sede di successiva discussione, sono intervenuti diversi Senatori, tra cui la Sen. Zambito (PD) che, citando i numeri dell’INAIL sulle denunce di infortuni del 2025, ha denunciato l’inefficacia della patente a crediti e ha chiesto il rafforzamento strutturale dell’Ispettorato del lavoro. Il Sen. Scalfarotto (IV) ha esortato ad una vera rivoluzione culturale in cui il lavoratore sia considerato il bene più prezioso del sistema produttivo. Di parere opposto gli interventi di alcuni Senatori della Maggioranza, tra cui il Sen. Satta (FDI), che ha evidenziato quanto sinora fatto dal Governo Meloni specie nel rafforzamento normativo e operativo del sistema di prevenzione. Al termine delle comunicazioni del Ministro è stata approvata la proposta di risoluzione n.4 della Maggioranza con conseguente assorbimento o preclusione delle altre risoluzioni.

Link ai testi completi delle risoluzioni: https://tinyurl.com/5y9nuas8