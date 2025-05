Sicurezza sul lavoro, l’esito dell’incontro Governo-sindacati

Aggiornare le regole che riguardano i subappalti, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e le responsabilità, è una delle indicazioni emerse dal tavolo tra Governo e sindacati sul tema della sicurezza sul lavoro che si è svolto a Palazzo Chigi l’8 maggio. Durante l’incontro, presieduto dal Presidente del Consiglio, sono affiorate anche altre proposte, tra cui segnaliamo la valorizzazione delle figure professionali preposte alla gestione della sicurezza in azienda, l’investimento in formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, il potenziamento del meccanismo bonus-malus relativo al calcolo dei premi INAIL, il rafforzamento dei temi della sicurezza tra i giovani in ambito scolastico. Il Premier Meloni dal canto suo ha dichiarato di “Non aver alcun pregiudizio sulle proposte che arriveranno ed anzi di auspicare la creazione di una sorta di alleanza tra istituzioni, sindacati e associazioni di imprese per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità del Paese”. Sul tema della formazione, Meloni ha espresso la volontà del Governo “di creare un elenco nazionale dei soggetti formatori per garantire le competenze di cui fa formazione”. Reazioni complessivamente positive tra i rappresentanti sindacali presenti al vertice. Il Segretario della CGIL, Maurizio Landini ha sottolineato “Di aver avuto dal Governo, per la prima volta, disponibilità, almeno sulla carta, ad affrontare questi temi”. Riscontro positivo anche da parte della Segretaria della CISL Daniela Fumarola che sottolineato l’importanza “della strategia nazionale indicata dal Premier Meloni per coinvolgere tutti i soggetti, una strategia che abbiamo spesso proposto”.

Link: Sito del Governo