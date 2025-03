Situazione in Medio Oriente, Meloni a colloquio con il Re di Giordania

Il Capo del Governo, lunedì 17 marzo, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Re di Giordania, Abdullah II. Focus dell’incontro, fare il punto sulla situazione in Medioriente, a cominciare da Gaza, dove permane la situazione di urgenza per quanto riguarda gli aiuti umanitari, a maggior ragione dopo la repentina ripresa delle ostilità, con nuovi raid israeliani sull’area. Durante il colloquio, è stata sottolineata l’importanza della solida collaborazione tra Italia e Giordania nell’assistenza umanitaria, con particolare riferimento all’iniziativa italiana Food for Gaza e a quella giordana per un ponte aereo a cui a contribuito il nostro Paese mediante l’utilizzo di elicotteri della Difesa. I due leader hanno anche discusso della Siria, rimarcando la necessità di porre fine alla violenza e avviare una transizione inclusiva che veda coinvolte tutte le componenti della società. Al termine dell’incontro, inoltre, è stato stabilito che la prossima riunione del processo di Aqaba per il rafforzamento della cooperazione internazionale nel contrasto del terrorismo si terrà a Roma nell’anno in corso.

