- Il Parlamento approva il Piano strutturale di bilancio: l’intervento del Ministro Giorgetti

“Taglieremo le spese, tranne quella per la sanità, costringeremo le amministrazioni a risparmiare”

- Documento programmatico per la Difesa: al via l’esame in Senato

Definisce il quadro delle esigenze operative delle Forze Armate, compresi gli sviluppi strategici

- Energia nucleare, audizione del Ministro Pichetto-Fratin

In primo piano il ruolo nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione

- La premier Giorgia Meloni al vertice Med9 di Cipro

“Arrivare a cessate il fuoco a Gaza, in Libano e a liberazione ostaggi israeliani"

- Incontro Meloni-Zelensky a Roma

Sul tavolo le necessità dell’Ucraina dal punto di vista militare, finanziario e umanitario

- Criticità Missione Unifil in Libano: Meloni sente il Generale Messina

Forte vicinanza personale e istituzionale nei confronti dei militari

- Emergenza Libano, 17 milioni di euro dalla Cooperazione Italiana

Per alleviare le pesanti ripercussioni sotto il profilo umanitario

- Investimenti Sostenibili 4.0. Ulteriori 243,5 milioni all’intervento agevolativo

Le risorse permetteranno lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria

- Pubblicato il Decreto legislativo sulla governance europea dei dati

Adegua la normativa nazionale al regolamento UE noto come Data Governance Act

- Energia da fonti rinnovabili, nel Dl Coesione i fondi per il sostegno alle imprese

Individua i criteri di selezione per sostenere le imprese per la realizzazione di interventi

- Il Mit approva i Piani di gestione dello spazio marittimo

Per favorire l’uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell’ambiente

- Consiglio dei ministri: provvedimenti e stati di emergenza

Le decisioni adottate nella seduta di giovedì 10 ottobre

