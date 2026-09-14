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14 settembre 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
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- Legge elettorale al Senato, approvato emendamento su preferenze

- Decreto Carburanti e Ilva, via libera della Commissione Finanze della Camera

- Bilancio, ok dalle Commissioni del Senato a Rendiconto 2025 e Assestamento 2026

- Crisi climatica, MASE: “9,3 miliardi per una transizione resiliente”

- Caro carburanti, il Consiglio dei ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio

- Sicurezza energetica, Meloni: “La nuova sfida è rafforzare l’autonomia nazionale”

- Venticinque anni dopo l’11 settembre, Crosetto: “Le minacce sono cambiate, hanno forme nuove”

- Italia e Paesi Bassi uniti nella cooperazione per la Difesa europea

- Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare: dal ricordo alla sicurezza

- Tajani in Argentina, più forte il partenariato strategico con l’Italia

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

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Legge elettorale Decreto Carburanti Ilva Bilancio Crisi climatica Caro carburanti
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