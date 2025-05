Sondaggi, come stanno i partiti: Fdi allunga la distanza sul Pd

Continua a consolidare il suo consenso Fratelli d’Italia; cresce ma vede aumentare il suo distacco dal partito della premier Giorgia Meloni il Pd. È la fotografia scattata dall’ultima Supermedia Agi/Youtrend. La rilevazione va letta anche considerando la relativa scarsità di sondaggi sulle intenzioni di voto nazionali pubblicati nelle ultime due settimane. Ecco nel dettaglio, la Supermedia liste, partito per partito, effettuata il giorno 15 maggio, sulla base di sondaggi realizzati dal 2 al 14 maggio. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 13 maggio), SWG (5 e 12 maggio) e Tecnè (8 maggio). Partiamo da Fratelli d'Italia, al 30,4% (+1,0 rispetto alla Supermedia del 2 maggio). Al secondo posto c'è il Pd: il partito di Schlein è al 22,0, ma comunque in crescita dello 0,2% rispetto allo scorso 2 maggio. Allo stato, si tratta del distacco più alto, 8,4 punti, tra i due partiti dalle Europee 2024, quando era di soli 4,7 punti. Al terzo posto, in calo, troviamo il M5s, ora al 12,3% (-0,1). Nel centrodestra, il secondo partito dopo quello di Meloni è Forza Italia, ora al 9,2% (+0,1 rispetto a due settimane fa). Lieve calo invece per la Lega di Salvini, con l'8,5% (-0,1 rispetto a due settimane fa). Nel campo largo una Supermedia positiva anche per Alleanza Verdi/Sinistra, che è data al 6,4% (+0,3% nel confronto con la Supermedia pubblicata lo scorso 2 maggio); scendendo c'è Azione di Carlo Calenda, in salita al 3,3% (+0,1), così come Italia Viva, che però è al 2,5% (+0,1). In discesa +Europa, con l'1,6% (-0,2 rispetto a due settimane fa); si chiude con Noi Moderati 1,2 (+0,2).