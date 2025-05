Sostenibilità: i giovani e la percezione del futuro - Guarda la diretta

La sostenibilità è un tema cruciale per il nostro futuro. I giovani sono orientati e condannati al futuro. Come vivono la sostenibilità e in particolare il grande progetto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite? Cosa ne sanno?

Il Secondo Rapporto 2025 sui giovani e la sostenibilità in Italia sintetizza i risultati della più ampia indagine nazionale mai effettuata su questo snodo decisivo. Emerge anche per i 16-34enni una “indifferenza strisciante” già registrata dal precedente Rapporto Eikon 2024 per l’insieme della popolazione italian