ReBuild 2024, Mattiello: "AI cambierà il rapporto con le nostre case"

"Qui a Rebuild cerchiamo di chiederci non solo come le professioni cambieranno, ma anche come noi stessi cambieremo il nostro rapporto con i nostri edifici. Noi parleremo con tutto: con la nostra casa, con l'aspirapolvere e con il boiler, in quanto l’AI ha la capacità di capire il nostro linguaggio”. Lo ha detto Alberto Mattiello, business futurist, a margine della seconda giornata della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024.