Paolo Chiesi Foundation celebra 20 anni di attività

Paolo Chiesi Foundation, ufficializzato nuovo nome nei 20 anni di attività
Per celebrare il traguardo un evento dedicato alla salute neonatale e respiratoria nel Sud globale e l'intitolazione al fondatore
Per celebrare il traguardo un evento dedicato alla salute neonatale e respiratoria nel Sud globale e l'intitolazione al fondatore
'In Africa per mettere meglio a frutto tutte le nostre conoscenze ed esperienze'
'Abbiamo bisogno di flessibilità, chiarezza di intenti e chiarezza di visione'
L'esperta all'evento per i 20 anni della Paolo Chiesi Foundation, 'la salute respiratoria non è ancora una priorità'