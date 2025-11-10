Urologia, in Italia la nuova piattaforma robotica da Vinci 5
Al congresso Siu la presentazione alla comunità medica italiana
Al congresso Siu la presentazione alla comunità medica italiana
Alla presentazione piattaforma da Vinci 5, 'tecnologia è e deve restare al servizio di una medicina personalizzata'
Alla presentazione del sistema al congresso Siu, 'supporto prezioso non solo nella pratica clinica, ma anche nella formazione degli urologi'
Alla presentazione della piattaforma, 'comunità urologica italiana può confrontarsi direttamente con tecnologie intelligenti, integrate e sostenibili'
"Presentare da Vinci 5 durante il Congresso nazionale della Siu è un'occasione unica per mostrare ai chirurghi italiani le potenzialità della nuova generazione di chirurgia robotica". Lo ha detto Carolina Melani, product manager della linea Intuitive di ab medica illustrando agli urologi la nuova pia...
"La chirurgia robotica oggi non è più un'alternativa: è un punto di riferimento per sicurezza, precisione e sostenibilità dell'assistenza". Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia, alla presentazione del nuovo sistema da Vinci 5 in Italia, al 98° Congresso Siu.