Bullismo, ActionAid nelle scuole con il progetto Youth4Love

Giovani, indagine ActionAid: 8 su 10 a disagio nel proprio corpo, 60% ha subito prese in giro
Adolescenti vivono la pressione di aspettative irreali e degli sterotipi, urgente educazione alla sessualita’ nelle scuole fatta da esperti indipendenti
Adolescenti vivono la pressione di aspettative irreali e degli sterotipi, urgente educazione alla sessualita’ nelle scuole fatta da esperti indipendenti
L’organizzazione no profit entra nelle aule per parlare con gli studenti delle loro esigenze in tema di affettività e sessualità, bullismo, violenza di genere e tra pari
I risultati del suo impegno nelle scuole con il progetto Youth4Love e l’indagine condotta in collaborazione con Webboh su oltre 14 mila giovani tra i 13 e i 18 anni.
'Necessario lavorare sulla società in generale, sui giovani e sulla comunità educante'