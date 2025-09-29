Università, Milano-Bicocca inaugura Ergon-U19

Milano-Bicocca inaugura Ergon-U19, nasce hub sostenibilità e innovazione
L’edificio sarà alimentato da geotermia e fotovoltaico, riducendo sensibilmente le emissioni di CO₂, per un investimento complessivo di 13,3 milioni di euro
Il rettore all'inaugurazione dell’edificio Ergon-U19, l'hub dedicato a sostenibilità e innovazione che prende il posto dell’ex centrale ad idrogeno situata in via Boschi di Stefano a Milano.
“L’edificio ha le caratteristiche giuste, gli spazi e i volumi giusti”
"In questi spazi ricercatori fisici, geologici e biotecnologici troveranno laboratori all'avanguardia e green, non solo perché le ricerche riguardano l'ambiente, ma anche perché l'edificio stesso è un laboratorio per avere tanta energia a basso impatto ambientale, dal momento che verrà alimentato con...