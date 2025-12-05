Tumori: EcHo-M, fare eco ai bisogni dei pazienti con malattia metastatica per migliorare percorso di cura
Daiichi Sankyo promuove strategia di ascolto delle persone con tumori metastatici e di collaborazione con stakeholder
'Il nostro approccio in oncologia si basa su 3 priorità strategiche, innovazione, centralità del paziente e partnership'
'Chiediamo che le Breast Unit abbiano percorsi dedicati e tempi di attesa ridotti, oltre all'accesso a farmaci innovativi e un’organizzazione interna realmente centrata sulla paziente'
'Identificare anche le caratteristiche cliniche che permettano di riconoscere quei casi potenzialmente 'curabili' anche in fase avanzata'
'le sfide attuali sono l'identificazione dei biomarcatori specifici per i vari tipi di tumore del seno e guarire la forma metastatica'