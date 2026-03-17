Car Clinic Champions, a Milano premiati i migliori carrozzieri d’Italia

Car clinic champions, Pasceri, Mango e Giargiana i migliori carrozzieri d’Italia
Prima edizione del contest per premiare i migliori carrozzieri
Prima edizione del contest per premiare i migliori carrozzieri
"Il livello tecnico e la passione espressi durante la Car Clinic Champions hanno confermato il livello di eccellenza non solo della nostra azienda, riconosciuto dal mercato, ma anche del nostro metodo di sviluppo interno delle nostre risorse. Tutti i concorrenti che hanno partecipato alla Champions n...
"Questa manifestazione è la dimostrazione tangibile e visibile di come Car Clinic stimoli, incentivi e premi l'eccellenza. Questa è la garanzia che diamo ai nostri driver: rivolgendosi ai centri Car Clinic troveranno persone estremamente competenti, preparate e dotate di grande entusiasmo, che seguir...
"Siamo fortemente impegnati a portare la tecnologia all'interno delle nostre carrozzerie, trasformandole in laboratori all'avanguardia. Grazie alla tecnologia si possono infatti gestire le riparazioni, come la verniciatura, con la massima precisione e qualità possibile". Lo afferma Andrea Concina, op...