A Sorrento il 98° Congresso Nazionale SIU

98° Congresso Nazionale SIU, urologi a conforto su progressi clinici e in tecnica chirurgia
Fino al 9 novembre a Sorrento approfondimenti anche su antibiotico-resistenza e sostenibilità
Al congresso nazionale, 'sul fronte farmaci si va verso terapie sempre più efficaci per il cancro della vescica'
Al congresso nazionale, 'attenzione anche a robotica e a denatalità'
Al congresso nazionale, 'è la nuova frontiera degli interventi mini-invasivi per moltissime patologie'
Tra i congressisti, oltre alle novità sulle "piattaforme robotiche" è argomento di dibattito anche l'impatto della componente maschile nella denatalità. "Bisogna concentrarsi molto non solo sulla donna, ma anche sul maschio perché il 50% della responsabilità di un bambino che non arriva è proprio leg...
"Oggi la chirurgia robotica rappresenta la nuova frontiera della chirurgia mini-invasiva ed è applicabile nella terapia di numerosissime patologie urologiche. Uno dei punti negativi può essere rappresentato dal suo costo, teoricamente più alto rispetto alla chirurgia 'open', ma ci sono sicuramente de...
La figura dell'urologo "è sempre più rilevante. Le patologie di interesse urologico sono in continuo aumento: 3 dei 10 tumori più frequenti dell'uomo - prostata, rene e vescica - sono di interesse urologico". Inoltre, "l'invecchiamento della popolazione richiede sempre più la presenza dell'urologo ne...