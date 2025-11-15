Agroalimentare, Consorzio Formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni

Consorzio Formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni
Deghi (presidente CTCB): “Produzione quadruplicata in 30 anni. Nostre Dop risorsa chiave per il territorio, con 15,9 milioni di euro di impatto sull’economia di Sondrio".
Il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto compie trent'anni e ripercorre i suoi traguardi raccontando, anche attraverso i numeri, la storia di unicità che da tre decenni custodisce e porta avanti sotto l'egida della denominazione Dop. La produzione è quadruplicata rispetto alla me...
"Oggi il Bitto e Valtellina Casera sono due prodotti ormai conosciuti a livello nazionale e hanno registrato un significativo incremento sia nella produzione sia a valore, a tutto vantaggio del sistema agricolo della Valle. Non ci vogliamo fermare qui. Stiamo guardando a una modifica del disciplinare...
"Negli ultimi trent'anni, il Valtellina Casera è passato da meno di 60mila forme marchiate a oltre 220mila. Questo dimostra quanto la denominazione di origine protetta (Dop) sia significativa per il comparto caseario della provincia di Sondrio. Per il Bitto i numeri sono contenuti, ma il valore è dat...