Parità di genere, torna campagna Coop "Close the gap"

Coop, torna 'Close the Gap', campagna per l’inclusione e la parità di genere
L'iniziativa vara la sua sesta edizione
L'iniziativa vara la sua sesta edizione
All’evento di Coop a Milano: ‘Informare su vero significato di educazione sentimentale’
La vicepresidente Tarantola: 'Alleanza con Coop per formare dipendenti e loro famiglie’
"Formazione, rendicontazione e azioni nel mondo Coop sono i tre pilastri della nostra Agenda Close the Gap 2026, che segue il modello impostato sei anni fa" e che tra i risultati che ha portato, "c'è la presenza sempre maggiore di donne in ruoli di responsabilità. Abbiamo confermato l'ottenimento del...