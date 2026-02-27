Parità di genere, Fondazione Cecchettin: "Formiamo dipendenti Coop a riconoscere e contrastare tutte le forme di violenza"

"L'alleanza costruita con Coop nasce con la finalità di cambiare la cultura patriarcale di fondo, che ancora c'è e che vede la donna come sottoposta, e questo non va bene. I due aspetti fondamentali" dell'azione della Fondazione nell'ambito di questa collaborazione "sono quello formativo e quello di rendicontazione. Proseguiremo il processo di formazione dei dipendenti Coop e delle loro famiglie, spiegando quali sono le varie forme di violenza di genere, non esistono infatti solo quella fisica e verbale ma anche quella economica. Diversi studi hanno dimostrato che la scarsa conoscenza corrisponde a una scarsa sensibilità e consapevolezza rispetto alla necessità di contrastare tutte le forme di violenza". Lo ha detto Anna Maria Tarantola, vice presidente Fondazione Giulia Cecchettin Ets, intervenendo a Milano all'evento con cui Coop ha presentato la sua "Agenda Close the Gap 2026", dedicata alla parità di genere, e i nuovi progetti di formazione delle Cooperative di Consumatori.