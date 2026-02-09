Malattia di Crohn, solo 32% dei pazienti riceve supporto nutrizionale

Malattia di Crohn, solo 1 paziente su 3 riceve supporto nutrizionale
Indagine condotta dall'Irccs ospedale San Raffaele di Milano con Nestlé Health Science nell'ambito della campagna 'Più Crohnsapevoli - Per una nutrizione consapevole'
Sulla campagna Più Crohnsapevoli, 'sensibilizzare ospedali e le direzioni sanitarie sull'importanza di dietista nel team terapeutico'
Sulla campagna Più Crohnsapevoli, 'ci sono diete dedicate che funzionano come i biologici'
Presentata la nuova ricerca condotta dai gastroenterologi Silvio Danese w e Ferdinando D'Amico dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, sviluppata con il supporto di Nestlé Health Science nell'ambito della campagna "Più Crohnsapevoli – Per una nutrizione consapevole". Sebbene il 73% dei pazienti r...