“Per quanto riguarda il personale siamo in una situazione particolarmente severa di mercato, perché mancano professionisti e per quanto riguarda il nostro settore di ingegneri e ancor di più di ingegneri donne”. Così, Riccardo Schvarcz, presidente Ordine Ingegneri Padova, a margine della conferenza stampa di presentazione, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, del Digitalmeet 2024, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, in programma dal 21 al 2...