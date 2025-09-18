Fashion & Talents, a Piazza di Spagna l’alta moda in passerella

'Fashion & Talents', Piazza di Spagna diventa passerella a cielo aperto
Hanno sfilato le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e i lavori creativi di giovani stilisti provenienti dall’università Harper College
Hanno sfilato le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e i lavori creativi di giovani stilisti provenienti dall’università Harper College
'Siamo divulgatori del nostro Made in Italy, ma amiamo confrontarci con realtà internazionali: la moda è trasversale’
L'assessore alla VII edizione di 'Fashion & Talents' in piazza di Spagna
'Il Made in Italy non tramonta mai, ragazzi meritano tutta la nostra soddisfazione’