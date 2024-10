4 ottobre 2024. L’assemblea per la Civil Social Business City – risposta comunitaria alla sfida dei 3 ZERI proposta dal Premio Nobel Yunus: Zero Esclusione, Zero Disoccupazione, Zero Inquinamento – e l’hackathon con gli studenti hanno caratterizzato il pomeriggio della prima giornata del Festival Nazionale dell’Economia 2024, in programma a Firenze fino al 6 ottobre.