L’Economia Civile: l’approccio etico e sostenibile dell'informazione

Corso: Giornalisti per l'Economia Civile, la sostenibilità integrale ESG e la partecipazione

18 e 19 settembre 2024

Scuola di Economia e Studi Aziendali Università di Roma Tre

Aula Tesi- via Silvio D’Amico 77 - 00145 Roma RM

Disponibilità 50 posti

Roma, 12 settembre 2024. Il paradigma dell’Economia Civile presenta spunti e chiavi interpretative per allargare le prospettive e andare verso un modello sociale collaborativo e generativo, dove l’impresa è in grado di combinare profitto ed impatto sociale ed ambientale e collabora con gli altri soggetti del territorio (amministrazioni locali, cittadini e organizzazioni) per costruire soluzioni di policy basate su indicatori di benessere multidimensionali.

Alla base di questo percorso è andare oltre l’homo economicus, la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dagli imprenditori ai media, dai singoli cittadini alle organizzazioni, creando relazioni solide, di fiducia reciproca, che generano a loro volta soddisfazione e ricchezza di senso del vivere.

I recenti piani del Next Generation EU e del PNRR evidenziano la volontà di generare un cambiamento nella società che porti ad una crescita del benessere integrale dei cittadini e i giornalisti sono chiamati ad essere parte attiva di questo cambiamento.

L’obiettivo di questo corso è di comunicare un cambiamento già in atto, che non sia percepito solo come ideale e astratto, ma sia caratterizzato dalle sue misurazioni e rilevazioni e che riporti il cambiamento generato. Un processo dal basso che attraverso i media coinvolga anche i cittadini e possa mettere a confronto iniziative e progetti per il loro impatto economico, sociale e ambientale e non solo per le buone intenzioni.

Oggi siamo chiamati a dare nuova importanza non solo alle grandi questioni ambientali ma anche a quelle di taglio sociale, spesso accessibili solo ad una piccola élite illuminata, che non possono più essere gestite a compartimenti stagni, ma richiedono un approccio integrale e multidisciplinare. Costruire alleanze di scopo per la comunicazione civile, composte da editori e università, docenti e studenti, per stimolare l’adozione di alcuni strumenti di analisi del contesto attuale secondo indicatori di sviluppo sostenibile è una grande sfida a cui siamo chiamati a rispondere.

Il corso è promosso dal Comitato Promotore del Festival Nazionale dell’Economia Civile composto da Federcasse, Confcooperative, NeXt Nuova Economia per Tutti, con il sostegno di Fondosviluppo e il contributo di Assimoco, Federazione Toscana BCC, Assicooper e Coopersystem e MUSe

18 settembre 2024

L’Economia Civile: l’etica e la sostenibilità delle informazioni

L’Economia Civile come modello di sviluppo sostenibile, processo partecipativo e di valorizzazione della persona all’interno del processo produttivo e sociale. Un cambiamento così profondo necessita di un corrispondente cambio di passo nella comunicazione e nell’approccio etico alla notizia, dove accanto al contrasto delle fake news e al dilagare della cronaca nera si possano proporre contenuti e dati per una comunicazione efficace ed etica.

La proposta deontologicamente più appropriata nel presentare contenuti specialistici che aiutino i cittadini nella comprensione dei principali processi di transizione sociale e ambientale che si stanno realizzando a livello internazionale e gli strumenti che si possono utilizzare per verificare la veridicità di una fonte su questi temi.

Introduzione del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio - Guido D’Ubaldo, Giornalista

ore 9,30 L’Economia Civile e le modalità di partecipazione alla vita sociale e politica -Valentino Bobbio, Segretario Generale NeXt Economia; Francesco Salustri, Ricercatore in Economia politica Università Roma Tre.

ore 10,30: La generatività del credito cooperativo e il contrasto alla desertificazione bancaria e allo spopolamento - Marco Reggio, Giornalista Responsabile Servizio Comunicazione Federcasse

ore 11,30: Il Ben Vivere e l’etica deontologica della sfida allo sviluppo locale - Luca Mazza, Giornalista Avvenire

ore 12,30: L’indice di qualità dell’informazione - Luca Raffaele, membro del Gruppo Promotore Festival Nazionale dell’Economia Civile e Direttore NeXt Nuova Economia per Tutti e Stefano Testini, Giornalista e Ufficio Stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile.

19 settembre 2024

L’Economia Civile: strumenti per i mass media

Temi e approfondimenti legati all’attualità che l’approccio di Economia Civile propone all’interno dei contesti organizzativi e aziendali e di come l’informazione possa aiutare a aumentare non solo la conoscenza e la consapevolezza sull’economia civile e la sostenibilità ma anche le scelte fatte dai singoli cittadini per premiare le migliori pratiche di cooperazione. La proposta deontologicamente più appropriata nel presentare contenuti specialistici che aiutino i cittadini nella comprensione dei principali cambiamenti che l’Italia e il pianeta si trovano ad affrontare.

ore 9,30: Il ruolo e l’importanza del Terzo Settore: nell’economia e nella comunicazione quanto vale il contributo della società civile - Stefano Arduini, Giornalista e Direttore di Vita

ore 10,30: Come comunicare ed evidenziare buone pratiche che generano benessere sociale. - Elisabetta Soglio, Giornalista del Corriere della Sera

ore 11,30: L’etica deontologica della partecipazione in azienda e le esperienze virtuose della cooperazione di comunità e di workers buyout - Giancarmine Vicinanza, Giornalista e Capo Ufficio stampa di Confcooperative

ore 12,30: La partecipazione nelle aziende e il pilastro “Sociale” nella classificazione ESG - Lorenzo Semplici, ricercatore e responsabile Centro Studi e Valutazione NeXt Nuova Economia per Tutti

Per iscrizione: formazionegiornalisti.it

