“Distretto Italia rappresenta un'esperienza nata due anni fa dalla necessità e dalla intuizione di immaginare di costruire i mestieri che poi si sono visti in questi cantieri, necessari proprio per fare le grandi opere” Sono le parole dell' Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, intervenuto oggi al meeting organizzato al cantiere della galleria San Donato (FI) per fare il punto sul progetto del consorzio di aziende ELIS l'ente di formazione che ha organizzato 60 corsi...