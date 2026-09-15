Inaugurata a Strasburgo 'Just Euman', mostra Pro Vita su sviluppo embrione
L'iniziativa, promossa dall'eurodeputato Inselvini (Ecr), è stata aperta stamattina alla presenza di politici, giornalisti ed eurodeputati
L'iniziativa, promossa dall'eurodeputato Inselvini (Ecr), è stata aperta stamattina alla presenza di politici, giornalisti ed eurodeputati
"La nostra missione è difendere la vita, qui dove ogni giorno la vita è sotto attacco, qui dove qualcuno vorrebbe vedere finanziato l’aborto fino anche al nono mese". Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (Ecr), Paolo Inselvini, all'inaugurazione della mostra 'Just Euman - Come nasce un cittadino ...
"Mandiamo un forte appello affinché si ritorni alla visione dei padri fondatori. Loro misero al centro il valore della vita umana". Lo ha detto il presidente di Pro Vita & Famiglia, Antonio Brandi, all'inaugurazione della mostra 'Just Euman - Come nasce un cittadino europeo', promossa dall'eurodeputa...
"Ci hanno convinto che noi donne dobbiamo pagare l'emancipazione con la morte dei nostri figli". Così la portavoce di Pro Vita & Famiglia, Maria Rachele Ruiu, all'inaugurazione della mostra 'Just Euman - Come nasce un cittadino europeo', promossa dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Paolo Inselvin...