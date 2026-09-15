circle x black
Cerca nel sito
 

Brandi (Pro Vita) a Just Euman: "Si torni a padri fondatori che difendevano vita, aborto la sopprime"

Antonio Brandi - (Adnkronos)
Antonio Brandi - (Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mandiamo un forte appello affinché si ritorni alla visione dei padri fondatori. Loro misero al centro il valore della vita umana". Lo ha detto il presidente di Pro Vita & Famiglia, Antonio Brandi, all'inaugurazione della mostra 'Just Euman - Come nasce un cittadino europeo', promossa dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Paolo Inselvini, e curata da Pro Vita & Famiglia, al Parlamento europeo di Strasburgo.

"La vita inizia dal concepimento -ha continuato- Da quell'istante c'è già una nuova persona con il proprio Dna. Questi sono fatti scientifici, non una teoria".

Ha concluso: "L'aborto sopprime una vita. Fermiamo questo genocidio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
aborto genocidio pro vita
Vedi anche
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza