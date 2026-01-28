Mielofibrosi, una terapia può cambiare la vita dei pazienti

Mielofibrosi, pazienti: "Con farmaco orale per anemia torna a scorrere la vita"
L'ematologa Rossi, 'con momelotinib siamo riusciti a migliorare i livelli di emoglobina restituendo indipendenza e quotidianità'
'Riduce dipendenza dalle trasfusioni che esercitano una pressione sociale notevole su pazienti e caregiver'
'Effetto unico rispetto agli altri Jak inibitori disponibili in Italia'
La presidente dell'Associazione italiana pazienti con malattie mieloproliferative, 'il Jak inibitore orale permette di recuperare l'autonomia e l'indipendenza'