Alzheimer, a Roma il convegno internazionale Mindshift

Firmato a Roma consensus europeo MindShift, 5 mosse per accesso equo e veloce a diagnosi precoce e nuove terapie
Il documento traccia una roadmap 'per superare approcci frammentati e ancora troppo tardivi nella presa in carico'
Il documento traccia una roadmap 'per superare approcci frammentati e ancora troppo tardivi nella presa in carico'
'Garantirebbe finanziamenti per diagnosi precoce, nuovi farmaci e terapie non farmacologiche'
'Con finanziamento Fondo dedicato sosteniamo i pazienti e il sistema che ruota intorno a loro'
'Va affrontata nell'ottica della medicina di precisione'