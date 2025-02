Genova, prima pietra del 'Padiglione Zero' del nuovo Gaslini

“Si percepisce in maniera tangibile l’impegno della Giunta regionale e del presidente per istituire un centro sanitario di eccellenza. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Salute Orazio Schillaci guardano con positività a tutto questo. Si rafforza così il sistema sanitario nazionale e si dà un segnale forte nei confronti della cura dei bambini. Il Gaslini è un punto di riferimento internazionale”. Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute in occasione de...