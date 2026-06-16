Sindrome ovaio policistico cambia nome, sarà indicato con la sigla Pmos

Ovaio policistico cambia nome, Egoi-Pcos: "Riconosciuto ruolo metabolismo"
Sarà indicato con la sigla Pmos, 'la comunità scientifica internazionale conferma ciò che sosteniamo da anni, la sindrome non è solo ovarica ma endocrino-metabolica'
Sarà indicato con la sigla Pmos, 'la comunità scientifica internazionale conferma ciò che sosteniamo da anni, la sindrome non è solo ovarica ma endocrino-metabolica'
‘Percorso diagnostico assistenziale comprende già la parte metabolica’
‘Nostra società già più avanti con criteri diagnostici e terapeutici’
‘Chiarisce meglio la patologia multifattoriale e quadro clinico eterogeneo’