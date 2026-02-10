Salute, nuovo rapporto sulla stitichezza un’Italia "bloccata"

Salute, 86% italiani ha sofferto di stitichezza nell'ultimo anno
Al Sud la più alta percentuale, persiste l'imbarazzo e questo può contribuire a ritardare la ricerca di soluzioni
Nel nostro Paese l'86% delle persone soffre di stipsi e il 71% fatica a identificarne i sintomi. Lembo (Norgine Italia): "si deve sapere che è un problema molto comune, curabile e non deve essere un tabù"
"Molte persone associano la stipsi solo alla difficoltà di andare al bagno ma in realtà include anche feci dure, sforzo, gonfiore , sensazione di evacuazione incompleta". Studio Focaldata mostra che 42% italiani non sa che se trascurata è più difficile trattarla. Oggi però, esistono terapie efficaci ...