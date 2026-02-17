Congresso Resvinet, da Gsk nuovi dati su vaccino contro virus respiratorio sinciziale

Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asma
Gsk, 'alla Conferenza della Respiratory Syncytial Virus Foundation i risultati in over 60'
Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) rappresenta una minaccia spesso sottovalutata per gli adulti anziani e per i pazienti fragili, ma i nuovi dati scientifici rafforzano il ruolo della vaccinazione come strumento chiave di prevenzione clinica e sostenibilità per il sistema sanitario. I dati presen...
"Il vaccino contro l'RSV si inserisce nella logica di maggiore tutela per anziani e adulti che devono restare in salute. Tuttavia, in Italia la vaccinazione anti-RSV non è ancora inserita nel calendario nazionale. Il vaccino Gsk contro l'RSV mostra una riduzione delle ospedalizzazioni tra il 70% e l'...
"Lo studio Optum mostra un impatto della vaccinazione fino al 20% in termini di riduzione delle complicanze respiratorie e delle malattie croniche ostruttive. L'introduzione della vaccinazione RSV ridurrebbe le ospedalizzazioni e sarebbe vantaggiosa anche dal punto di vista economico per il sistema s...