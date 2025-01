Sisal rivoluziona la Smorfia napoletana con Numera, assistente Ai

“L’innovazione digitale è da sempre tra i pilastri fondamentali della strategia di Sisal. A testimonianza di ciò, oggi sono più di 800 le persone in azienda che lavorano in ambito tech e digital. Investire in nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, è essenziale per continuare a crescere in maniera sostenibile e per rispondere tempestivamente ai cambiamenti nei comportamenti e nei bisogni dei nostri clienti”. Così Valeria Carbone, product innovation director di Sisal, parlando dell’impe...