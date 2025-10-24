Al 58esimo Congresso nazionale Siti focus sulla vaccinazione

Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica"
Al congresso degli igienisti, 'presidio fondamentale per mantenere efficiente la sanità pubblica e per proteggere le persone più vulnerabili'
Al congresso Siti, 'prevenire infezioni significa ridurre l'uso improprio di antibiotici e salvaguardare loro efficacia'
Al congresso degli igienisti: "Individuare nuovi strumenti organizzativi e comunicativi"
Studio Hta a congresso igienisti: "Risultati molto significativi per casi evitati e minor impatto economico su Ssn"
Nel corso del 58° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene (Siti) Luigi Vezzosi, specialista in Igiene e Segretario Nazionale della Siti ha sottolineato l'urgenza di costruire percorsi vaccinali ben strutturati e condivisi per migliorare le coperture, ancora oggi insufficienti tra gli adu...
La vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) negli adulti e negli anziani non riduce solo i costi sanitari diretti, ma contribuisce anche alla lotta globale contro l'antimicrobico-resistenza. È quanto emerso dall'intervento di Giovanna Elisa Calabrò, professoressa di Igiene all'Unive...
Il ruolo dei vaccini nel contrasto alla resistenza antimicrobica è ancora poco considerato sul territorio, ma è fortemente raccomandato dall'OMS e dalla stessa Siti. Il prof. Giovanni Gabutti spiega come le vaccinazioni abbiano un duplice effetto prevengono l'insorgenza di malattie infettive e riduco...