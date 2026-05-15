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Caso Garlasco, parla la ex di Sempio: "Andrea mai stato violento, mi ha parlato dell'indagine ma non di Chiara" - Video

La donna sentita telefonicamente a 'Storie Italiane' su Rai1

15 maggio 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Io ho un ricordo di una persona con cui sono stata senza troppi problemi, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa”. Così, raggiunta telefonicamente, ha esordito a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, l’ex fidanzata di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

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“Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente”, ha poi raccontato. “Non sapevo tante altre cose come il fatto che si fosse detto per un tempo immemore che non si fosse legato a nessuno. Non penso di essere l’unica persona con cui lui sia mai stato, mi ha parlato di altre ragazze. A me è sempre sembrata una persona normale”. Alla domanda su eventuali comportamenti aggressivi, ha risposto: “Violento? No. Ho il ricordo di una persona con cui sono stata senza troppi problemi, non ce ne sono stati di nessun tipo. Di Chiara non mi ha mai parlato e non sapevo niente di suoi traumi. L’unica cosa che posso dire è che non l’ho mai visto così”.

E sulla loro relazione, ha aggiunto: “È durata tre anni. Non c’erano sentimenti abbastanza profondi da portarci ad approfondire di più la vita dell’altro probabilmente, da parte mia e da parte sua. Non ho conosciuto famiglia e amici. Mi ha raccontato largamente del fatto che fosse stato indagato: ha detto quello che ha detto ai giornali, niente di più. Non mi ha mai raccontato di un amore non corrisposto né di un’ossessione giovanile”.

“Non l’ho sentito più e ora non vorrei perché non è più una persona che fa parte della mia vita”, ha concluso. “ Ci siamo lasciati perché le nostre strade erano diverse, io volevo qualcosa di più serio, lui no. Si andava un po’ più nel profondo e poi ci si perdeva. Mi trovavo bene e mi trattava bene, era una persona simpatica con cui si poteva anche parlare in modo interessante. Ero innamorata e ho sofferto nella separazione come succede in milioni di altri casi”.

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