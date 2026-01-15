Pazienti ai tavoli tecnici, online il vodcast sull'evoluzione del sistema salute
"SSN - Salute, sostenibilità e nuove frontiere", on line il vodcast di Adnkronos e AbbVie
Il settore delle Life science, cioè delle scienze della vita, che include la farmaceutica, è di importanza strategica per l'Italia e per il benessere della popolazione. Ed è in grado di migliorare la salute attraverso la ricerca, lo sviluppo di terapie avanzate e l'accesso a farmaci.
Le decisioni che interessano la salute si prendono a tavoli dove siedono, tradizionalmente, clinici, istituzioni e industria. Oggi però il sistema salute sta cambiando: sempre più spesso, a quei tavoli, siedono anche i pazienti, attraverso le loro associazioni. È questo il cuore del secondo episodio ...