A Roma incontro su 'Tumore ovarico: le nuove frontiere dell'innovazione terapeutica'

Cancro ovarico, Aifa approva rimborso per nuovo anticorpo farmaco coniugato
Mirvetuximab soravtansine è indicato anche in altre neoplasie ginecologiche positive al recettore alfa dei folati
Mirvetuximab soravtansine è indicato anche in altre neoplasie ginecologiche positive al recettore alfa dei folati
"È molto importante avere un accesso tempestivo alle terapie perché il tempo, nel tumore ovarico, sia a livello chirurgico, sia di terapie è fondamentale. In questo momento, ne abbiamo diverse di disponibili, che sono state approvate, ma è necessario poter accedere a dei test specifici per poterle av...