Vicenzaoro January 2026

VicenzaOro 2026, inaugurato oggi il Salone internazionale del gioiello di Ieg
Nel quartiere fieristico vicentino sino a martedì 20 con oltre 1.300 brand espositori, 40% esteri, e oltre 560 buyer internazionali ospitati con ICE Agenzia da 65 Paesi
Il primo cittadino di Vicenza all’inaugurazione della kermesse: "Cresce di anno in anno, forte segnale di fiducia e speranza"
Nella prima giornata della fiera: "1300 brand e 20mila buyers da 140 Paesi"
"Dal 2019 al 2024 c'è stata una crescita del 120%. Il comparto orafo-gioielliero è molto importante per il made in Italy e si inserisce nei canali anche della moda, che è molto strategica per la nostra immagine. L'agenzia Ice, nel coordinamento del sistema Paese riferito alle attività governative, po...