Spese militari, Crosetto: “Il 2% del Pil potrebbe essere superato”

In uno scenario internazionale di continua tensione e incertezza geopolitica, nel quale i temi della difesa e della sicurezza sono in cima all’agenda politica, i Ministri della Difesa della Nato si sono riuniti a Bruxelles. Alla riunione ha partecipato il Ministro della Difesa Guido Crosetto che ha espresso la posizione del Governo italiano in merito agli investimenti per la difesa e la sicurezza, un tema sul quale ha, tra l’altro, dichiarato: “Il tetto del 2% del Pil per le spese militari è considerato inadeguato da molti dei nostri Alleati, che infatti ora investono decisamente di più. Probabilmente al prossimo vertice Nato che si svolgerà all’Aja potrebbe esserci una nuova proposta da parte del Segretario Generale della Nato, Rutte, sulla percentuale di spesa per la difesa che supererà il 3%, anche considerando che gli Stati Uniti d’America chiedono di arrivare al 5%”. Il Ministro ha poi sottolineato: “Lasciando da parte i numeri, quello che è certo è che la sicurezza europea e di ogni Stato dell’Alleanza è una responsabilità collettiva e facendo parte di una squadra non si può non prendersi la propria parte di responsabilità”.

“Accolgo con grande soddisfazione la dichiarazione della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito alla possibilità di scorporare le spese della Difesa dal Patto di Stabilità, che impone ai Paesi dell’Unione rigide regole e vincoli di bilancio. Una necessità che mi sforzo di sostenere sin dall’inizio del mio mandato ed ora finalmente la linea portata avanti dall’Italia si fa strada”, ha commentato Crosetto. “Si tratta di un primo passo fondamentale, in quanto da un lato si riconosce la necessità di dotare l’Unione europea di strumenti adeguati per affrontare le sempre maggiori e pericolose sfide poste dalla situazione internazionale e, dall’altro lato, si evita che tali investimenti vadano a danno di altre spese altrettanto cruciali per ogni Paese. L’Europa, mai come oggi, non può permettersi di rimanere indietro: serve una difesa comune credibile, capace di proteggere i cittadini e garantire stabilità nel contesto geopolitico”, ha aggiunto il Ministro.

