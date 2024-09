'30X70' debutta su Rai 2, Fruci: "Abbiamo sfidato gli ascolti del mattino, un successo"

Fa subito centro, al suo debutto su Rai 2, il programma '30x70 - se dico donna...' che ieri ha superato il 6% di share. "E' stata una grande sorpresa perché la mattina è una fascia un po' complicata". Così l'autrice Lorenza Fruci commentando all'Adnkronos i risultati della puntata, che "ha avuto una permanenza del 91%. E' una risposta preziosa per noi: vuole dire che tante persone si sono fermate incuriosite davanti allo schermo". Molto più di un programma e di un'operazione nostalgia. Un viaggio nella storia della Rai - condotto da Francesca Barolini con il supporto del materiale delle Teche Rai - attraverso i ritratti di trenta donne che con il loro lavoro, davanti e dietro la telecamera, hanno lasciato un segno indelebile nella tv pubblica: da Liliana Cavani a Rita Pavone, da Mina ad Anna Marchesini fino a Franca Valeri e Raffaella Carrà.

In esclusiva su RaiPlay con 5 episodi ogni martedì e da ieri su Rai 2 per trenta appuntamenti, lo show ieri mattina ha raccontato la storia di Fulvia Colombo: "è stata la prima annunciatrice della Rai, ha dato l'avvio delle trasmissioni il 6 gennaio del 1954", racconta Fruci, che ha scritto il programma insieme a Luca Rea con la consulenza di Anna Bisogno. Un racconto che va oltre il femminile, intercettando diversi pubblici di ogni età e genere. "E forse è proprio questa la ragione del successo, ma anche grazie al ritmo e ad un linguaggio leggero", dice Fruci, che vorrebbe declinare il format delle trenta storie "anche ai professionisti uomini".

La protagonista del secondo appuntamento, andato in onda questa mattina, è stata l'autrice televisiva Carla Vistarini, che nel 1997 è stata anche commissario artistico del Festival di Sanremo: ad oggi unica donna nell'intera storia della kermesse a ricoprire tale carica. "Questa mattina mi ha chiamata per ringraziarci del lavoro fatto con estrema sintesi e sensibilità, raccontando non solo lei ma anche un pezzo di televisione", dichiara Fruci. '30x70 – Se dico donna' è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Teche.