50 Cent, Mary J. Blige e John Legend a Napoli per The 4Ever Show

Napoli si prepara ad accogliere due serate-evento. Il 6 e l’8 luglio prossimi, Piazza del Plebiscito sarà il cuore pulsante di The 4Ever Show - Official July 4th Celebration, una manifestazione internazionale che unisce spettacolo, memoria storica e valori universali in un'esperienza immersiva senza precedenti. Il festival celebra il profondo legame tra Italia e Stati Uniti, ispirandosi a Filippo Mazzei, patriota italiano che nel XVIII secolo influenzò Thomas Jefferson nella stesura della Dichiarazione d’Indipendenza. La frase 'Tutti gli uomini sono creati uguali', da lui ispirata, diventa oggi simbolo di unione tra passato, musica e impegno civile.

A salire sul palco il 6 luglio saranno Mary J. Blige, una delle voci più amate e iconiche del soul e dell’R&B mondiale, e John Legend, cantautore, produttore e attivista tra i più stimati. Nella loro unica data italiana suoneranno con la loro band e la Independence Orchestra (oltre 100 musicisti diretti dal maestro Paolo Vivaldi). L'8 luglio sarà la volta di 50 Cent, anche in questo caso unica data italiana. Suonerà con la sua band e la Independence Orchestra e porterà in scena i brani iconici di album che hanno segnato un’epoca, da 'Get Rich or Die Tryin' a 'The Massacre', in uno show inedito e sinfonico. Inoltre, l’artista celebrerà a Napoli anche il suo 50esimo compleanno, rendendo l’evento ancora più memorabile.

“Siamo molto felici che questi giganti della musica internazionale abbiano scelto proprio Napoli per le loro date italiane - afferma Ferdinando Tozzi, consigliere delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo - questo rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro che il sindaco Manfredi sta portando avanti posizionando Napoli al centro dei circuiti internazionali dei live e facendo di Napoli sempre più una music city secondo gli standard internazionali che in questi circa tre anni stiamo man mano raggiungendo". Per il ceo italo-americano di Dream Loud, "ci sono artisti che ci intrattengono per una stagione, e poi ci sono artisti che portano sulle spalle una generazione… e anche quella successiva. Il 4Ever Show non è per tutti: è per quegli artisti che hanno raggiunto quel livello, quel traguardo che li rende eterni. La celebrazione del 4Ever Show è dedicata ai veri artisti, alla vera musica, alle vere leggende".