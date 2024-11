La cantante francese Sylvie Vartan all'età di 80 anni ha deciso di chiudere la sua sfolgorante carriera: terrà sei concerti finali a Parigi, dall'8 al 10 novembre al Dôme de Paris e dal 24 al 26 gennaio al Palais des Congrès. La regina dello yéyé degli anni '60, con grande fortuna anche in Italia, e la prima rock girl francese concluderà così una carriera di sei decenni, segnata da una cinquantina di album e 40 milioni di dischi venduti.

"E' arrivato il momento di calmarsi, l'ultima cosa che voglio fare è trascinarmi sul palco", ha detto Vartan alla stampa francese. Sul palco dei concerti, prima di ritirarsi dal mondo della musica, saliranno alcuni ospiti a sorpresa, a cominciare dal figlio David Hallyday, nato dal suo matrimonio con il cantante Johnny Hallyday.

Nel 1962 con il singolo "Le Loco-Motion" Sylvie Vartan arrivò prima in classifica in Francia e da allora per un decennio è sempre stata nelle vette dell'hit-parade. Negli anni '60 arrivò anche in Italia con una cover di "Zum zum zum" di Mina, traducendo in italiano i propri successi con hit quali "Come un ragazzo", "Irresistibilmente", "Una cicala canta" e partecipando a show televisivi come "Doppia coppia" (di cui cantò la sigla "Buonasera, buonasera" e il tema originale "Blam blam blam"), "Canzonissima", "Punto e basta", con Gino Bramieri, fino a uno show a lei dedicato, "Incontro con Sylvie Vartan". (di Paolo Martini)