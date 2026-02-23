circle x black
A Sanremo apre ‘Casa Vessicchio’. La figlia Alessia: “È ancora vivo qui tra noi” - Video

23 febbraio 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il festival di Sanremo edizione 76 celebra il maestro Peppe Vessicchio. Dal 23 al 28 febbraio apre infatti 'Casa Vessicchio', un nuovo hub dedicato alla creatività, alla formazione e all'incontro tra le arti. Il progetto, ideato e voluto dal maestro Vessicchio, figura iconica per il festival e per la musica italiana, ha preso vita oggi sul Lungomare Vittorio Emanuele II. “Ancora è vivo tra noi, perché non c’è stato il tempo di metabolizzare che non c’è più -spiega la figlia Alessia- Siamo tutti qui per festeggiare il fatto che tra poco sarebbe stato il suo compleanno e avrebbe compiuto 70 anni, il 17 marzo, il 19 è il suo onomastico e la festa del papà. Siamo qui per festeggiare perché Sanremo, dopo Napoli, è la sua città di appartenenza, per amore, per affetto, per ricordo“.

