circle x black
Cerca nel sito
 

Torna 'Affari Tuoi', da oggi Stefano De Martino tutti i giorni su Rai1

Tra le novità di questa edizione c’è, al posto di Gennarino, una nuova mascotte

Stefano De Martino - Ipa
Stefano De Martino - Ipa
06 settembre 2026 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo un’altra stagione di grande successo, “Affari Tuoi” e Stefano De Martino tornano tutti i giorni, a partire da oggi domenica 6 settembre alle 20.35, nell’access prime time di Rai 1. In una cornice completamente rinnovata, negli studi Rai di Milano, il celebre gioco dei pacchi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), vede ancora protagonisti i 20 rappresentanti delle regioni italiane, impegnati a destreggiarsi tra l’apertura dei pacchi, le “offerte” e i “cambi” proposti dal Dottore. Un meccanismo ormai consolidato capace di conquistare, sera dopo sera, milioni di telespettatori.

Confermati nel cast Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Tra le novità di questa edizione c’è, al posto di Gennarino, una nuova mascotte, a cui sarà dedicato uno dei venti pacchi in gioco che comprendono, novità assoluta, un pacco inedito presente in ogni partita. Nel corso della stagione sono previsti sorprese e appuntamenti speciali. Tra questi, una puntata di prime time il 4 dicembre e l’ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Affari Tuoi Rai1 Stefano De Martino Direzione Intrattenimento Prime Time
Vedi anche
Venezia 83, red carpet da rockstar per gli Oasis al Lido - Video
Monti: "Soddisfatto dell'incontro con Vannacci, mio dovere spiegare rischi nazionalismo" - Video
News to go
Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia
Migranti verso spiaggia, respinti dai bagnanti a Santa Margherita di Pula - Video
News to go
Fuga cervelli da Italia, giovani laureati stranieri in arrivo in realtà compensano: i dati
Nordio: "Vannacci estremista, sua strategia indebolire centrodestra" - Video
Quanto costa vedere la Formula 1 a Monza? Le voci dei tifosi del Gran Premio d'Italia - Video
Teha Ambrosetti, seconda giornata a Cernobbio: il nuovo volto dell'Europa - Video
Zampolli a Cernobbio: "Vannacci? Mi piacciono tutti, l'ho conosciuto adesso" - Video
Vannacci: "Io cavallo Troia? Nel mio precedente lavoro era un complimento" - Video
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Prende due settimane di ferie per scattarsi selfie con le star, a Venezia 2026 c'è "l'acchiappavip" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza