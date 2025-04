Affari Tuoi, lo 'show dei pacchi' condotto da Stefano De Martino, torna in onda stasera su Raiuno alle 20.35. Il programma ritrova la propria collocazione nel prime time dopo le variazioni degli ultimi giorni legate al cambiamento dei palinsesti per la morte di Papa Francesco.

Affari Tuoi non è andato in onda lunedì 21 aprile, giorno del decesso del Pontefice, e ieri martedì 22 aprile. Il gioco non era stato trasmesso nemmeno venerdì 18 aprile, Venerdì Santo.