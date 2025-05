Cannes, Alessandro Borghi: "Porto in scena meraviglioso scemo, l'emblema di noi maschi"

"Porto in scena un meraviglioso scemo, è un po' l'emblema di quello che in fondo siamo tutti noi maschi. A Santino, il personaggio che interpreto, magari gli sarebbe piaciuto essere un macho. Ma, alla fine, sa solo andare a cavallo: non sa innamorarsi, non sa abbracciare l'amore degli altri e non sa gestire nessuna situazione. E' un uomo che non ha gli strumenti per provare ad essere qualcos'altro: mette davanti a tutto le sue fragilità e i suoi limiti. Quando incontra Rosa, vive l'amore che non avrebbe mai vissuto così profondamente. In un certo senso, lo salva". A parlare è Alessandro Borghi al 78esimo Festival di Cannes per l'anteprima di 'Testa o Croce?' di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, presentato nella sezione 'Un Certain Regard'. Il film è "un western italiano che sovverte i canoni del genere. Ci siamo ispirati alle storie di Buffalo Bill che conoscevamo da bambini per portarle fuori dagli schemi", dicono i registi. "Siamo partiti da un evento che è storicamente accaduto, ovvero l'arrivo in Italia di Bill (nel film interpretato da John C. Reilly, ndr)".

Agli inizi del '900, il Wild West Show di Buffalo Bill arriva a Roma per vendere agli italiani il mito della frontiera, a colpi di fucili a salve e spettacoli di cowboy. Qui, nella cornice di una gara di doma divenuta leggenda tra cowboy e butteri italiani, Rosa (Nadia Tereszkiewicz), giovane moglie del signorotto locale, si innamora di Santino (Borghi), il buttero che vince la sfida. In seguito all'omicidio del marito, Rosa e Santino fuggono insieme, ma la giustizia, come sempre, è venduta al miglior offerente e sulla testa di Santino viene messa una grossa taglia. Con Buffalo Bill sulle loro tracce, Rosa sogna l’America, quella vera, non quella dei manifesti pubblicitari con i bisonti, ma il suo sogno dovrà fare i conti con la realtà. Perché, come in ogni ballata western che si rispetti, il destino lancia la moneta. E spesso, la verità resta sepolta sottoterra. "I registi mi hanno dato delle reference, abbiamo parlato molto degli spaghetti western e del cinema di Sergio Leone. Ma abbiamo completamente sovvertito il genere", spiega Borghi, che riflette sul rapporto con il suo mestiere: "C'è l'innamoramento e poi arriva il disamoramento, come in questo momento in cui ti incazzi per come vanno le cose con i film che non partono e non si sa se partono. Ogni tanto ti devi fermare e per ripartire c'è bisogno di ricordare il perché fai questo mestiere: raccontare le storie con tutta la passione che hai e ricominciare", conclude l'attore.

Nel cast con l'attore, tra i più amati della sua generazione, c'è Nadia Tereszkiewicz, scelta da Valeria Bruni Tedeschi come protagonista del suo film 'Forever Young - Les Amandiers' del 2022: "Grazie a questo film ho imparato ad andare a cavallo, la lingua italiano. Sul set impazzivo con tutto quel caos che si creava. Ma è stato bello e liberatorio". 'Testa o Croce?' è una produzione Ring film e Cinema Inutile con Rai Cinema e arriverà prossimamente nelle sale con 01 Distribution.