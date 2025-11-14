circle x black
Alex Belli e Delia Duran: "Aspettiamo un maschio, Napoli ha fatto il miracolo"

Il modello attore e la compagan ospiti di Monica Setta: "Dopo 5 anni di tentativi a vuoto, Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta"

Delia Duran e Alex Belli - Fotogramma /Ipa
14 novembre 2025 | 10.01
Redazione Adnkronos
"Aspettiamo un maschio". Alex Belli e Delia Duran, ospiti di Monica Setta a 'Storie al bivio' svelano il sesso del bambino che stanno aspettando e che nascerà il 31marzo. Nella puntata che andrà in onda il 27 novembre su Rai 2, il modello-attore e l'attrice venezuelana svelano anche la rosa dei nomi che stanno vagliando per il nascituro. "Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex", spiega Duran. "Ci provavamo da 5 anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli", aggiunge Alex. "Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta", conclude.

