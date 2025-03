Alla Fenice il nuovo sovrintendente Colabianchi annuncia: "Apertura con 'La clemenza di Tito'"

Sarà "La clemenza di Tito" di Wolfgang Amadeus Mozart l'opera inaugurale della nuova stagione 2025/26 del Teatro La Fenice di Venezia. L'opera seria in due atti, uno degli ultimi lavori teatrali del genio salisburghese, musicata su libretto di Caterino Mazzolà, a sua volta basato sul melodramma omonimo di Pietro Metastasio, andrà in scena giovedì 20 novembre. Sul podio a dirigere l'Orchestra e il Coro della Fenice per la Prima ci sarà il maestro Ivor Bolton, ospite frequente e autorevole del Teatro veneziano. L'ultima volta che "La clemenza di Tito" è andata in scena alla Fenice risale al gennaio 2014.

L'annuncio dell'Opera per la Prima è stato dato oggi dal nuovo sovrintendente Nicola Colabianchi, che si è presentato ufficialmente alla stampa. Colabianchi, peraltro, ha ricordato che il programma per la prossima stagione era già stato delineato dall'ex sovrintendente Fortunato Ortombina, ora alla guida della Scala. Insieme al direttore generale Andrea Erri, Colabianchi ha illustrato la sua visione per il futuro della Fenice, che intende rafforzare nel suo già consolidato prestigio internazionale. Colabianchi ha sottolineato che l'Opera deve "necessariamente aprirsi alla contemporaneità", accogliendo i suoi vari linguaggi e ha accennato alla commissione di nuove opere. Nel giro di un paio di settimane sarà annunciato anche il programma del grande concerto tradizionale in piazza San Marco, previsto per il 12 luglio. Colabianchi ha annunciato anche un importante impegno per fare del Teatro Malibran uno dei luoghi di culto della musica barocca in Europa.

Il direttore generale Andrea Erri ha reso noto il buon andamento del botteghino della Fenice, che tra dicembre e marzo ha registrato già biglietti venduti per circa 5 milioni di euro. Fitto il calendario di impegni del sovrintendente Nicola Colabianchi a poco più di una settimana dal suo insediamento. Ha già incontrato il sindaco Luigi Brugnaro, presidente della Fondazione lirico-sinfonica del Teatro La Fenice, e le maestranze. La prossima settimana è previsto l'incontro con i rappresentanti sindacali.