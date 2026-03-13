Amici 25, al via il Serale tra mistero giuria e la nuova sfida con 'Canzonissima'

Tutto pronto (o quasi) per il serale di 'Amici 25'. Il talent show di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione, accenderà con le sue sfide il prime time di Canale 5 a partire da sabato 21 marzo. Confermato alla direzione artistica il coreografo francese Stéphane Jarny. Sono 17 gli allievi ammessi alla fase finale: 10 cantanti e 7 ballerini si contenderanno la vittoria in un percorso di 9 puntate, registrate settimanalmente ad eccezione della finalissima che andrà in diretta per permettere il televoto. Gli allievi sono stati divisi in tre squadre, capitanate dalle coppie di professori ma con qualche novità. La nuova coppia formata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini guiderà la squadra composta da Angie, Lorenzo, Michele, Simone e Alex. Emanuel Lo farà invece team con Anna Pettinelli, schierando Gard, Opi, Valentina, Alessio e Kiara. Infine, la consolidata coppia formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano capitanerà Caterina, Elena, Plasma, Riccardo, Antonio, Emiliano e Nicola. Al termine di ogni puntata, uno o più concorrenti dovranno abbandonare la scuola. La finale che da calendario arriverebbe sabato 16 maggio, dovrà con ogni probabilità slittare per non sovrapporsi con la serata conclusiva dell'Eurovision Song Contest, come già successo negli ultimi due anni.

Intanto, resta fitto il mistero sulla giuria, che secondo le indiscrezioni più recenti potrebbe essere completamente rivoluzionata. Tra i nomi circolati con insistenza ci sono quelli di Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, anche se le voci sui due cantanti non sembrano trovare conferme. Un altro nome di peso in ballo è quello di Alessandro Cattelan che, secondo quanto apprende l’Adnkronos, non dovrebbe essere tra i giudici ma potrebbe essere coinvolto nel programma con un ruolo diverso.

La partenza del serale di 'Amici' rinnova la storica sfida del sabato sera tra le due regine della tv italiana, Maria De Filippi e Milly Carlucci. Il talent di Canale 5 si scontrerà infatti con 'Canzonissima', il nuovo show di Rai1 condotto dalla Carlucci, che recupera un marchio storico della tv pubblica. Maria De Filippi si prepara dunque ad una nuova sfida forte di un dominio consolidato nel prime time del sabato. La scorsa stagione, lo stesso 'Amici' si dimostrò inattaccabile, costringendo alla chiusura anticipata ‘Ne Vedremo delle Belle’, un nuovo show condotto da Carlo Conti su Rai1. Insomma, la macchina del talent più longevo d'Italia è pronta a ripartire, tra conferme, incognite e una nuova sfida auditel che si preannuncia più accesa che mai.